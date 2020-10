Kdo bo obraz največjega projekta slovenskega nogometa Sportal Kdo se bo usedel na izpraznjen stolček selektorja mlade slovenske nogometne reprezentance in postal obraz enega največjih projektov v zgodovini slovenskega nogometa? Kdo bo vodil Slovenijo na največjem nogometnem dogodku na naših tleh, evropskem prvenstvu do 21 let 2021? Kandidatov je kar nekaj, med njimi velikani slovenskega nogometa. Trenutno se zdi, da izstopa predvsem eden.

Sorodno































Oglasi