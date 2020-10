Krajšo bo tokrat potegnil Gliha Primorske novice Tisti, ki so že nekaj časa skušali zamenjati selektorja reprezentance do 21 let Primoža Gliho, bodo to slednjič dočakali. Pritožbe članov slovenske nogometne reprezentance do 21 let bodo pripeljale do menjave na selektorskem stolčku.

Sorodno





















Oglasi