Bayern mukoma do zmage v Moskvi, Interju 'le' točka, Real v končnici ubežal novemu porazu 24ur.com Aktualni šampion laskave Lige prvakov Bayern je v uvodnem krogu z visokim izidom ugnal madridski Atletico (4:0), v drugem pa je bil manj prepričljiv na gostovanju v Moskvi pri Lokomotivi. Bavarci so z velikimi težavami le prišli do popolnega točkovnega izkupička (2:1). Ukrajinski Šahtar je po odmevni zmagi sredi Madrida (3:2) na prvi domači tekmi nove sezone LP gostil visokoleteči milanski Inter....

