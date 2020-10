Peticija – ali bolje rečeno pamflet »22 odgovornih urednikov slovenskih medijev« oziroma medijskih političnih aktivistov – je zelo prozoren, rekli bi lahko transparenten nov napad na desnosredinsko vlado, ki jo vodi Janez Janša. To je poskus ponovitve vaje t. i. peticije zoper cenzuro in politične pritiske na slovenske novinarje, ki sta jo leta 2007, v času Janševe vlade, napisala Blaž Zgaga in M ...