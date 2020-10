Kljub temu, da smo v torek zabeležili rekordnih 2.605 okužb z novim koronavirusom, so se uredniki večjih slovenskih medijev odločili, da je sedaj pravi čas, da se s pamfletom spravijo na Vlado RS, ki se vsakodnevno sooča z zajezitvijo epidemije novega koronavirusa. V pismu so namreč sporočili, da obsojajo “pritiskanje oblasti na novinarje in oblast […] The post Peticija "571" dobiva nadaljevanje: ...