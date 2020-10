Potres in manjši cunami v Egejskem morju Primorski dnevnik Zahodno obalo Turčije in grške otoke v Egejskem morju je danes okoli 12.50 stresel potres z magnitudo 7, ki je sprožil tudi manjši cunami. Povzročil je veliko gmotno škodo, porušenih in poškodovanih je več stavb. Pod ruševinami je več ljudi. Za zdaj še ni znano število poškodovanih, tudi še ni poročil o smrtnih žrtvah. Epicenter je bil na globini desetih kilometrov, okoli 15 kilometrov severno od o ...

