18 ur po potresu iz ruševin rešili mamo s tremi otroki, v Grčiji in Turčiji 37 mrtvih RTV Slovenija Na zahodni obali Turčije in na grškem otoku Samos po potresu reševalci iščejo morebitne preživele. V Izmirju, kjer je 35 mrtvih, so po enem dnevu rešili mamo s tremi otroki. Na Samosu, kjer je več kot sto ranjenih, pa sta zaradi poškodb umrla najstnika.

