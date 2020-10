Potresi vzeli več kot 90.000 življenj: krive slabo grajene stavbe 24ur.com Slabo gradbeništvo je krivo za to, da je v 114 letih v potresih v Turčiji umrlo več kot 90.000 ljudi, v državi pravijo dan po potresu. Območje zahodne obale Turčije in grških otokov v Egejskem morju je namreč stresel močan potres z magnitudo 7. V Turčiji in Grčiji je umrlo najmanj 26 oseb, več kot 800 je bilo ranjenih.

