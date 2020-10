Spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošn Vlada RS Vlada je na dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter sprejela sklep, s katerim je odločila, da se za namen obvladovanja širjenja okužb s COVID-19, v javnih zdravstvenih in socialnih zavodih iz blagovnih rezerv uporabi določeno blago.

Sorodno









































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Primož Roglič

Simona Kustec Lipicer

Janez Janša

Matej Tonin