Včeraj umrlo več kot 20 pacientov s covid-19, vnovič potrjenih veliko novih okužb Lokalec.si V četrtek so v Sloveniji opravili 6368 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 1798 okužb. Umrlo je 23 bolnikov s covidom-19, je vlada sporočila prek Twitterja. V bolnišnicah se zdravijo 703 covidni bolniki, od tega 122 na intenzivni negi. So pa 40 covidnih bolnikov odpustili iz bolnišnic. Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 […]

