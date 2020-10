"Ti ukrepi so zadnja možnost. To je karantena" Svet 24 V Belgiji bodo v ponedeljek še zaostrili ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, je danes napovedal belgijski premier Alexander De Croo. Med drugim bodo zaprli trgovine z nenujnim blagom, dovoljen pa bo obisk samo ene osebe iz drugega gospodinjstva. Ukrepi bodo predvidoma veljali do 13. decembra.





