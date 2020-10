Španci zaradi koronskih ukrepov zavzeli ulice: granitne kocke, ogenj, plenjenje trgovin 24ur.com V več španskih mestih so potekali protesti proti strogim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa, ponekod so se sprevrgli v nasilje. Ranjenih je bilo več protestnikov in policistov, aretirali so 32 oseb.

