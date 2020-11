Policisti so mu zasegli vozilo in izdali plačilni nalog Lokalec.si Sinoči so policisti na Ptujski cesti v Mariboru ustavili voznika osebnega avtomobila, ki nima vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo, ki ga je vozil, zasegli. Ker so policisti pri vozniku našli in zasegli mlinček s sledovi zeleno-rjave rastline, pri njegovi sopotnici pa delce take rastline, za katere sumijo, da so prepovedana droga konoplja, so […]

