Policisti vdrli na zabavo s 50 gosti, kršitelji napadli policistko 24ur.com V okolici Trebnjega se je v petek zabavalo okoli 50 gostov, kar je v nasprotju z ukrepi za preprečevanje koronavirusa. Na kraj so odšli policisti, ki pa so jih kršitelji napadli, v policistko so vrgli tudi steklenico in jo poškodovali po glavi.

