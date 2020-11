Na glasni zabavi okoli 50 gostov, policistko s steklenico poškodovali po glavi Večer V petek popoldne so policisti v naselju Vejar preverjali prijavo, da se tam odvija zabava z glasno glasbo. Ob prihodu so ugotovili, da je na zabavi okoli 50 gostov in da gre za kršitev veljavnega odloka za preprečevanje širjenja koronavirusa.

