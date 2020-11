Mladoletnik v vrat zabodel 39-letnika 24ur.com V Dobruški vasi se je v petek pet oseb, od tega dve mladoletni, spravilo nad 39-letnika, s katerim so že dalj časa v sporu. 39-letnika so najprej pretepli, ko je obležal na tleh, pa ga je mladoletnik zabodel v predel vratu. Policisti so vseh pet nasilnežev pridržali.

