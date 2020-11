Dva prekrškarja za volanom, oba brez izpita in še z drugimi kršitvami Lokalec.si Prvi prekrškar o katerem poročajo iz Policijske uprave Maribor je vozil brez vozniškega dovoljena in še pijan. Sinoči so policisti na Cesti proletarskih brigad v Mariboru ustavili 43-letnega voznika osebnega avtomobila, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo, ki ga je vozil, zasegli. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu […]

