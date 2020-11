Šok, groza, solidarnost in žalost! To so imeli o islamističnem terorističnem napadu na Dunaju poveda Nova24TV V središču Dunaja se je sinoči zgodil terorističen napad. Umrli so štirje ljudje, 17 pa jih je bilo težje ranjenih. Policija še vedno išče tri napadalce, medtem ko so četrtega napadalca že izsledili in ustrelili. Po podatkih tamkajšnje policije je šlo za simpatizerja skrajne skupine Islamska država. Voditelji po svetu in Evropi so v znak […] The post Šok, groza, solidarnost in žalost! To so imeli ...

