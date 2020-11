Avstrijci priznali, da so zamočili: Slovaki so jih obvestili, da je poskušal terorist Fejzulai pri n Reporter Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je danes priznal napake avstrijskih oblasti pred ponedeljkovim terorističnim napadom na Dunaju. Potrdil je, da so jih slovaške oblasti obvestile o tem, da je skušal napadalec pri njih kupiti strelivo, a je potem

