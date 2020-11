Volitve so torej za nami, imamo novega predsednika, le da še ne vemo kdo je: je to sedanji predsednik Donald Trump ali Joe Biden? Nihče ne ve in kaže, da tega še dolgo ne bomo vedeli. Predvideni so sodni postopki za izločitev nepravilnosti in volilnih goljufij. Republikanska stran je večkrat poskušala omejiti dostop do glasovanja. Nasprotno ravna demokratska stranka, saj želi pa omogočiti volitve ...