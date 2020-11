[Video] V Pensilvaniji vodi Trump, levičarje zajela histerija! Nova24TV Ali se bo v Združenih državah Amerike ponovil scenarij izpred štirih let? Trenutno stanje preštetih elektorskih glasov kaže, da za reprizo obstaja kar precejšnja možnost. Biden sicer trenutno vodi z 238 proti 213, vendar pa glasovi še niso do konca prešteti v petih zveznih državah, kjer je videti, da vodi Donald Trump, ter le v […] The post [Video] V Pensilvaniji vodi Trump, levičarje zajela histe ...

Sorodno

































































































Oglasi