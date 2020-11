“Gre le za tipično provokacijo JJ. Mnogi so spet skočili. Naloga opravljena. Vse za večjo izpostavlj topnews.si Premier Janez Janša je dopoldne na Twitterju zapisal, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Donalda Trumpa. “Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika,” je tvitnil Janša. Republikancem je čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA. Twitter je zatem […]

Sorodno

































































































Oglasi