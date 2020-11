Slovenca praznih rok proti Messiju in Ronaldu, Skomina je sodil le 12 minut SiOL.net Za nami je tretji krog nogometne lige prvakov, ki je tudi tokrat ponudil številne slovenske nastope. V sredo je kijevski Dinamo z Benjaminom Verbičem, ki je na igrišče prišel v zaključku tekme, namučila Barcelono, pri kateri je izgubil z 1:2. Ferencvaroš je bil z Miho Blažičem v postavi brez možnosti proti Juventusum, Torinčani so zmagali s 4:1. RB Leipzig Kevina Kampla je z 2:1 premagal PSG. Damir Skomina je sodil na tekmi med Club Bruggom in Borussio Dortmund v Belgiji, a delo zaradi poškodbe končal že po 12 minutah.

