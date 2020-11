Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja Lokalec.si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Brezplačne obrazne maske bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v imenu Ministrstva […]

