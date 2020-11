Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja Mladi podjetnik Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Celoten prispevek Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja je objavljen na Mladipodjetnik.si.

