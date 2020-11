Pet milijonov brezplačnih zaščitnih mask za samozaposlene in mikro podjetja Govori.se Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo tako svojim članom kot nečlanom razdelila pet milijonov zaščitnih mask. Cilj ukrepa je preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, so sporočili.



