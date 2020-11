Šesti protikoronski paket (PKP6): Najbolj prizadetim naj bi subvencionirali fiksne stroške in odpisa Dnevnik Vlada naj bi še v tem tednu potrdila novi, že šesti protikoronski paket. Poleg podaljšanja subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter moratorija na kredite so predvidene tudi nove rešitve, med drugim subvencioniranje fiksnih...

Sorodno









































Oglasi