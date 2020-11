Poostren nadzor voznikov do 15. novembra 24ur.com Danes se začenja drugi del nacionalne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Policisti bodo preverjali vožnjo pod vplivom alkohola, poleg tega pa bodo izvedli preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Akcija bo trajala do 15. novembra.

