Po avtocesti vozil pijan, ni upošteval ukazov policistov in pristal v pridržanju 24ur.com 54-letnik, ki so ga dolenjski policisti zaradi nezanesljive vožnje po avtocesti ustavili, se je v postopku nedostojno vedel in ni upošteval ukazov policistov, zato so ga s prisilnimi sredstvi obvladali in pridržali. Do 15. novembra sicer traja nacionalna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola.

