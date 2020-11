Pitje alkohola se v času epidemije krepi Primorske novice Do sredine novembra policisti pri nadzoru prometa ne bodo pozorni le na hitrost voznikov in vzroke za prehajanje občinskih mej, ampak bodo v sklopu nacionalne preventivne akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ugotavljali tudi psihofizične sposobnosti voznikov. Letos je na cestah zaradi alkohola umrlo 27 ljudi.

Sorodno

































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Aleš Hojs

Tanja Fajon

Zdravko Počivalšek