Pri nadzoru spoštovanja ukrepov prejšnji teden izrečenih za 37.200 evrov sankcij Lokalec.si V prejšnjem tednu so v zvezi z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa zdravstveni inšpektorat in drugi inšpekcijski organi opravili 2169 nadzorov in ob tem izrekli 83 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 37.200 evrov, je navedeno v poročilu zdravstvenega inšpektorata, s katerim se je v četrtek na dopisni seji seznanila vlada. Med 26. oktobrom in 1. novembrom […]

