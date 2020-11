119. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in odločila, da podaljša ukrepe in omejitve iz odlokov.

