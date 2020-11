Na rdečem seznamu po novem celotna Hrvaška, Avstrija in Srbija 24ur.com Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS. Na seznam rdečih držav so na novo dodane Andora, celotna Avstrija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Madžarska, Španija, Vatikan, San Marino, Italija (brez administrativne ...

Sorodno

















Oglasi