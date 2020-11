Včerajšnji nasilni protesti v Ljubljani so “provokacija vlade in spodletel poskus, da bi očrnili petkove kolesarke in kolesarje”, so prepričani v samoorganiziranem protestniškem gibanju kolesarjev in kolesark. V državnozborski opoziciji so se medtem ogradili od protestov, v koaliciji pa so jih obsodili.