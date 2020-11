Na četrtkov protest v Ljubljani in na nasilje, ki ga je spremljalo, so se odzvali tudi v kolesarskem protestniškem gibanju, ki je svoje petkove proteste v času epidemije prestavilo na balkone. Poudarili so, da gre za vladni poskus, da bi očrnili petkove nenasilne akcije, pa tudi, da v četrtek ni šlo za protest, temveč vnaprej pripravljene izgrede.