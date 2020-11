Danec Magnus Cort (EF Pro Cycling) je zmagovalec 16. etape dirke po Španiji od Salamance do Cuidad Rodriga (162 km). V ciljnem sprintu je ugnal drugega Slovenca Primoža Rogliča in tretjega Portugalca Ruija Costo. Čeprav v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, je Roglič pridobil šest bonifikacijskih sekund v boju za skupno zmago.



