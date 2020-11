Na kolesarski dirki po Španiji danes poteka odločitev v boju za rdečo majico vodilnega in tudi končnega zmagovalca Vuelte. V najboljšem položaju se na zadnjo etapo podaja slovenski as Primož Roglič, ki bo skupaj z močno ekipo branil majhno prednost na zaključnem vzponu do smučišča Covatilla.



Več na Ekipa24.si.si