Ko neopazno postane vidno 24ur.com Ko smo pred letošnjim letom pomislili na digitalne tehnologije, sta nam na pamet najprej padli dve miselni podobi: računalnik v sobi in pametni telefon v roki. Oboje smo sicer uporabljali vsak dan, za delo in za prosti čas. Kljub temu smo ju obravnavali kot preprosti orodji, nič pomembnejši od izvijača ali vijaka. Na kratko, računalnik in telefon sta nam bila sicer nujni potrebi, vendar ne dosti več.

