Spet dovoljena pedikura, odpirajo se tudi otroške in pohištvene trgovine 24ur.com Z današnjim dnem je v skladu s spremenjenim vladnim odlokom dovoljeno opravljanje storitve pedikure. Odprte bodo lahko tudi nekatere specializirane trgovine, denimo z izdelki za otroke, motornimi vozili in pohištvom. Med izjemami so po novem še storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarne in zlatarne. Bodo pa morale vse trgovine in izvajalci storitev strankam zagotoviti še v...

