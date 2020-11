V Ljubljanskem UKC v 10 dneh dokončali del prenove prostorov 24ur.com Zaradi pomanjkanja kapacitete za zdravljenje bolnikov s covid-19 so pred 10 dnevi začeli s prenovo prostorov nedograjene Diagnostično-terapevtske službe, iz UKC Ljubljana so sporočili, da so prostori že primerni za uporabo. V zgolj 10 dneh so tako pripravili prostor in namestili 56 postelj, kamor bodo že premaknili prve bolnike.

