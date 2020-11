V rekordnih desetih dneh zagotovili 56 bolniških postelj 24ur.com Velik projekt, ki so ga uspeli končati v rekordnem času. V UKC Ljubljana jim je namreč v desetih dneh uspelo izvesti prenovo Diagnostično-terapevtske službe (DTS) in zagotoviti 56 novih postelj. Nove bolnišnične postelje za covid bolnike so lahko postavili v prostorih kompleksa DTS tudi ob pomoči Slovenske vojske in Civilne zaščite.

