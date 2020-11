(VIDEO) V UKC Ljubljana v 10 dneh pripravili prostor s 56 posteljami za bolnike s covid-19 Večer V ljubljanskem UKC so danes odprli nove prostore za covidne bolnike, od katerih prvi pridejo že danes. V 10 dneh so pripravili prostor in namestili vanj 56 postelj, zmogljivosti pa bo mogoče na tej lokaciji razširiti tako, da bo mogoče sprejeti do 100 bolnikov, je generalni direktor UKC Janez Poklukar dejal v video izjavi, ki so jo poslali iz UKC.

