Poziv poslancem: Če boste to početje še naprej molče opazovali, boste za to grobo zlorabo oblasti ne Večer Forum za demokracijo, Alternativna akademija, Gibanje za družbeno odgovornost ter Odbor za pravično in solidarno družbo so vnovič posredovali poziv poslancem, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Sorodno

Oglasi