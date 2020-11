»Tviti predsednika vlade so prizadeli ugled Slovenije in to je treba vzeti resno« Mladina V koaliciji so ostri do tvitanja premierja Janeza Janše ob volitvah za predsednika ZDA. Vodja poslancev SMC Janja Sluga napoveduje, da bodo o tem spregovorili v poslanski skupini in koaliciji. Na previdnost pri tvitih opozarja začasni zastopnik DeSUS Tomaž Gantar, v NSi pa menijo, da Janševi tviti ob volitvah v ZDA trenutno Sloveniji ne koristijo.

Sorodno







































































































Oglasi