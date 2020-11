Z novoizvoljenim predsednikom ZDA Josephom Bidnom se bodo v Belo hišo januarja vrnili tudi psi. Medtem ko Donald Trump ni imel psa, ima Biden kar dva. To sta nemška ovčarja Champ in Major. Champa imajo Bidnovi že od leta 2008. Leta 2018 pa so iz zavetišča posvojili še Majorja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.