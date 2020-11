'Sedaj je čas za celjenje naroda in boljše sodelovanje' 24ur.com Joseph Robinette Biden mlajši, je po izračunih dobil več elektorskih glasov od predsednika Donalda Trumpa in bo s tem postal novi predsednik ZDA. V svojem govoru je predvsem izpostavil pomembnost sodelovanja, združevanja in celjenja duše naroda. Pozval je vse strani, da stopijo skupaj, saj to želijo vsi državljani: "Ne bomo vodili samo skozi našo moč, ampak predvsem z močjo našega zgleda."

