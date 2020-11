Zvezdniki navdušeni nad izidom volitev: 'Čas je za praznovanje' 24ur.com Številne znane osebnosti so s svojimi odzivi na predsedniške volitve v ZDA preplavile družbena omrežja. Zvezdniki, ki so pred volitvami govorili o pomenu glasovanja, pravijo, da je čas za praznovanje. Odzvali pa so se tudi podporniki Donalda Trumpa, ki so pozvali k ponovnemu štetju glasov.

Sorodno

























































































Oglasi