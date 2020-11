Danilo Türk o tem, da so bili tviti Janeza Janše o predsedniku ZDA škodljivi za Slovenijo Dnevnik »Mislim, da so bili tviti predsednika vlade zelo neprimerni. Bili so nepremišljeni in škodljivi za Slovenijo. Če nek predsednik vlade reče, da bo novi ameriški predsednik eden najšibkejših predsednikov v zgodovini, je to zelo žaljivo.«

