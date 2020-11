Dijaki na vrata kranjske gimnazije nalepili kup lepih sporočil za profesorje 24ur.com Dijaki Gimnazije Kranj so v sredo profesorje zasuli z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili na glavnem vhodu v šolo. Profesorji pa so bili pri tem zelo ganjeni in ponosni na svoje dijake. Živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tenkočuten obraz, so sporočili.

Sorodno







Oglasi Omenjeni korona virus

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Tomaž Gantar

Janez Janša

Primož Roglič