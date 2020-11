Srčni dijaki hvaležni, profesorji ganjeni zurnal24.si V sredo je bil za profesorje Gimnazije Kranj prav poseben dan. Zjutraj so jih na glavnem vhodu v šolo pričakala ljubezniva, spodbudna in zahvalna sporočila dijakov. Ta so se poučujočih na gimnaziji prav posebej dotaknila, na svoje dijake so izredno ponosni. Živimo v turbulentnih časih, ko vsaka pozornost še toliko bolj šteje, sporočajo dijaki.

Sorodno















Oglasi